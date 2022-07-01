今年是范少勳二度入圍北影，心境大不同。（陳俊吉攝）

范少勳在《不想一個人》中顛覆陽光形象演出皮條客。（北影提供）

今年台北電影節有滿滿的范少勳，先是憑愛情電影《不想一個人》入圍準影帝，主演新片《初戀慢半拍》又獲選今年影展開幕片。當中《初戀》8月將上映。他笑說，其實自己談感情的方式與片名不謀而合，喜歡慢慢來，「感情的事我也是慢半拍的人，會對喜歡的對象很執著，覺得慢一點滿好的。」

范少勳說：「現在很多人談戀愛很快，傳個Line對方沒讀就緊張，跟以前不一樣，像是愛情得來速。我喜歡一步一步發展，比較老派，我會想『我真的認識這個人嗎？真的喜歡這個人嗎？』先開始認識、試探對方，這樣才會印象深刻。」

他與現任女友穩定交往11年，靠老派的浪漫手法培養感情，例如把禮物藏在燈罩裡、在鋁箔紙上裝酒精膏點燃排字，也會在送早餐時寫紙條給對方，雖然有點老掉牙、需要花時間鋪陳，但卻很有溫度，所以他認為戀愛慢半拍不是壞事。

今年是范少勳2度入圍北影影帝，他表示能跟陳以文、張孝全、温昇豪、柯震東4位影壇前輩並列、放在同個名單裡就很爽了，這就像是他今年的表現拿到一張優等成績單。聊起入圍同獎項的準影帝們，范少勳說陳以文是個故事豐富的人，會跟他經驗分享，柯震東的表演很自然放鬆，很有自己的味道。

范少勳還沒機會和温昇豪、張孝全拍戲，不過他形容有次跟温昇豪一起跑影展活動，發現對方私下超幽默，「他的臉很嚴肅，但其實很好笑，會讓氛圍變得很好。」范少勳則沒遇過張孝全，形容對方是帶有神祕感的男神，期待在典禮碰面。

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