大巨蛋成選舉包袱？ 郝龍斌酸：經柯文哲執政8年變弊案

台北市長柯文哲上任之初，將台北大巨蛋BOT案打成前市長郝龍斌任內弊案，最後卻查無實據。郝今天反擊，柯執政8年以後，台北大巨蛋才快要變成柯的弊案；大巨蛋延誤啟用就是因柯的非法停工，柯今天質疑營建署前，最好先反省自己。

郝龍斌表示，柯文哲當初對台北大巨蛋非法停工，這段時間因材料上漲、通膨，原只要260億元興建預算，增為360多億，但照理說增加的錢，台北市政府還是要堅持不能由台北市政府付，但柯又拿台北市或全國民眾納稅錢來賠償遠雄。

郝龍斌指出，遠雄遠本要對北市府非法停工申請國賠，後來提出2020年議約計畫書，柯文哲也與遠雄重新議約，台北市政府報告過程居然談到通貨膨脹與俄烏戰爭，所以要給遠雄一些額外的好處，但2020年哪來的通貨膨脹與俄烏戰爭？

郝龍斌批評，柯文哲與遠雄重新議約後，之後卻只強調爭取到分潤千分之0.6，但當初建大巨蛋最主要是要給職棒作為比賽場地，現在與遠雄議約卻已經沒有要打職棒，這就是圖利、縱容廠商，這是不對的。

郝龍斌認為，台北大巨蛋原本應該是2016年完工，2017世大運比賽、表演場地，到今天還沒有辦法成為市民運動、比賽場地延宕至今就是因衛柯文哲當初非法停工，現在槓上內政部營建署是轉移焦點。

郝龍斌更舉例，除了台北大巨蛋，台北藝術中心等諸多台北市的建設也本是早該完工，但都在柯文哲擔任市長8年內延宕下來，現在趕著啟用有什麼紅利可言？