外界關心新竹市正副市長辭職後，市政是否會陷入空轉，林智堅今受訪時表示，沈慧虹將在7月3日辭去副市長職務，他已正式向行政院說明，並表示自己會在7月8日正式提出辭呈，由最熟悉市政，也是過去市政鐵三角之一的秘書長陳章賢來擔任代理市長職務。

林智堅說，請市民放心，市政絕對不會空轉，新竹市府團隊都是充滿經驗、也有熱忱，他說陳章賢自他上任後，協助他推動各項市政工作，是最熟悉市政的人選，也是代理市長的不二人選，各項建設也能在未來100多天，也會在陳章賢代領及團隊努力下，一一完成。

至於桃園行程方面，林智堅指出，在7月8日將完成交接後將轉往桃園，也會用最短時間，讓桃園的鄉親認識和了解他，並藉由桃園隊的經驗，逐步推出政見牛肉，來贏得桃園鄉親支持，他也有信心能得到鄉親支持後，延續桃園市長鄭文燦五星級施政建設，持續讓桃園這座年輕幸福有未來的城市持續前進。