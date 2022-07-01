據警方調查，該組織集團內部清楚明訂教戰守則與獎金制度，由3位漂亮年輕女性負責約會跟視訊，其他人負責聊天。(三重警分局提供)

警方查扣監視器主機1台、電腦主機35台、維生素商品10盒 、薑黃素商品10盒、葉黃素商品10盒、人蔘膠囊10盒、人蔘禮盒10盒、商品庫存清單1份、抱枕10顆、潘朵拉手環10盒、智慧型手機68支等贓證物。(黃敬文攝)

新北市警方破獲近年最大的詐騙集團，三重警方昨(7月30日)日傍晚會同台北市警在台北市松山區一舉破獲詐騙集團據點，逮捕高達32名成員，其中年紀最小僅22歲，詐騙集團以假交友的方式詐財，平均一個月便可獲利高達2000多萬元，從今年2月成立至今獲利近億元；警方訊後依違反刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌，移送台灣台北地方檢察署偵辦。

該詐騙集團以31歲的姚姓男子為首，以「假交友」之詐騙手法，利用臉書、LINE群、交友軟體各種方式，以帥哥、美女照片吸引男性加入好友，透過感情攻勢博取好感與愛意，藉此誘騙被害人花高價購入維生素、薑黃素、葉黃素、人蔘膠囊禮盒等物品，更將詐騙集團小組化，以一個公關經理帶領數名銷售人員相互較勁比賽誰詐騙的金額、人數，每月銷售人員除底薪外可再抽取銷售金額8％-10％不等的銷售獎金。

據警方調查，該組織集團內部清楚明訂教戰守則與獎金制度，由3位漂亮年輕女性負責約會跟視訊，其他人負責聊天，成員更細分成第一、二、三線成員，其中第一線由新人負責與被害人聊天，藉此練習並推銷價格較便宜的產品，待被害人稍微陷入之後改由第二線接手。

第二線成員較老練，並會推銷較高單價的商品給被害人，之後依被害人的匯款數目多寡，決定使否交由第三線接手，第三線成員便是由外型較為亮眼的女成員負責，她們會親自與被害人見面約會，透過牽手吃飯親密接觸讓被害人更加無可自拔。

警方接獲情資介入調查2、3個月後，於昨日持台北地方法院核發的搜索票，會同台北警松山分局前往台北市松山區八德路一間豪宅攻堅詐騙集團機房以及據點，逮捕32人，初步清查共有27名被害人，詳細被害人數與金額將持續釐清中，並查扣監視器主機1台、電腦主機35台、維生素商品10盒 、薑黃素商品10盒、葉黃素商品10盒、人蔘膠囊10盒、人蔘禮盒10盒、商品庫存清單1份、抱枕10顆、潘朵拉手環10盒、智慧型手機68支等贓證物。

據了解，該詐騙集團還會看被害人的匯款數目多寡，基本匯款約1萬2000元就會送被害人號稱價值6600元的美女抱枕，但實際價格僅600元左右，而且事後當詐騙集團成員全數被帶回三重警分局調查時，還有癡情的被害人在警分局門口徘徊，試圖再見「女友」一面。

警方透露，往年所破獲的詐騙集團，往往第一、二、三線的成員都會分散在不同地點，這次行動也是難得一舉破獲，成員犯嫌最年輕22歲，最大年僅30多歲，而被害人中有名從事科技業的男子更被詐騙高達35萬元，是所有被害人中最多。

三重警方訊後將32名犯嫌依刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌，移送台灣台北地方檢察署偵辦。