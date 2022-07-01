李驥當年與林志炫搭檔組成男子美聲團體「優客李林」，他日前在《聚焦2.0》節目上分享淡出歌壇後的人生經歷，不論是歌手、教師、作家或是心理諮商師的身分，都表現的有聲有色，除了職業角色上轉了好幾次彎，生命也經歷過瀕死的瞬間，李驥曾在13個小時的長途列車上心肌梗塞發作，回想起在鬼門關前走一遭的經驗，仍餘悸猶存。

李驥2016年8月隻身到大陸出差，搭乘上海開往北京的長途列車，約莫在半夜1點多，四下寂靜無聲之際，李驥突然被強烈的胸痛驚醒，彷彿是一把匕首直直插入左邊胸口，疼痛難耐只覺得小命不保，準備要傳訊息交代遺言給人在台灣的老婆。

李驥仔細回想起上車前的身體狀況，只覺得身體像是跑完百米般疲累，除了口乾舌燥，舌頭還帶有一點血味，當下沒想太多，以為只是太熱中暑了。直到返台後，李驥才到醫院做更詳細檢查，發現其中一條心血管已阻塞達99％，連醫生直呼：「李驥你這條命幾乎是撿回來的。」趕緊安排手術裝置心臟支架，幸運地保住一命。

李驥在這次的意外後，開始注意自己的身體，以前無肉不歡、無酒不樂的飲食習慣，改為每日飯前一杯西芹汁降血壓，並隨身攜帶舌下含片以備不時之需。李驥在錄影現場清唱招牌歌曲〈認錯〉，幽默自省以往不愛惜健康的過錯，清亮的聲線令現場眾人高喊：「可以再唱50年！」還開玩笑說若有生之年能夠唱進小巨蛋就心滿意足了。內容將於本周六晚8點於年代新聞台播出。