股市有所謂的 80/20法則，意指長期下來，80%人會賠錢，只有20%的人會賺錢。房市也有82法則，信義房屋專案經理羅詩涵身為8年級生，靈活運用82法則成為超級業務員，透過人脈累積，耐心經營商用地產，成功連續數月創下百萬業績，晉升百萬業績經紀人。

圖說：羅詩涵身為8年級生，靈活運用82法則成為超級業務員。(記者張雅雲攝)

羅詩涵進入信義房屋4年，前2年在高雄博愛明誠店，近2年來則是在高雄明華店，儘管都在北高雄，商圈很類似，羅詩涵卻認為，接觸的客群卻大不同，博愛明誠店以首購族、小家庭為主，主要需求為自用住宅；明華店客群則多為資產客，成交產品須強調租金收益，客戶需求多為有投資報酬率的店面、商辦等產品。

羅詩涵把82法則套用在銷售上，時間精力用在最重要、最有影響力的20%，她跟著客戶一起打高爾夫球，建立人脈交換房市資訊，與客戶保持良好互動關係，不像自住客因為交易頻率低，商用不動產買賣需求高，並且有機會靠回頭客的好口碑，再介紹新客戶。

圖說：羅詩涵跟著客戶一起打高爾夫球，建立人脈交換房市資訊。(記者張雅雲翻攝)

也是因為加入高爾夫球隊，每月定期打高爾夫球，運動量大，羅詩涵每周到健身房4次，羅詩涵笑說，有看到訓練成果，體脂率不斷降低，更能持之以恆。儘管經營商用不用產總價高，客戶決定期長，羅詩涵反倒跟著這群高資產客戶成長，學習資產客看事情的思維與高度，從中獲得不少收穫，更不諱言「因為踏入房仲業，成為更好的自己！」

圖說：羅詩涵每周運動4次，笑說有看到訓練成果，體脂率不斷降低，更能持之以恆。(記者張雅雲翻攝)

去年疫情3級警戒期間，羅詩涵透過成交店面，業績逆勢成長，連續當月業績破百萬元，晉升百萬業績經紀人，至今已經累積上億元的成交總額，今年受政府課徵房屋稅、進入升息循環影響，租金投報率降低，不少置產客開始觀望。

下半年羅詩涵強調專注在每位客人的需求探索，並給予最正確的建議方向，活化資金的運用，把錢放到更對的產品上，羅詩涵認為，即使有政策干擾，只要掌握82法則，在20%「關鍵的少數」客戶上影響80%的結果，就能在職涯上持續經營，達到更長遠的發展。

羅詩涵小檔案

出生年：1994年，27歲

出生地：高雄

身高：164

體重：51公斤

現職：信義房屋高雄明華店專案經理

星座：巨蟹座

經歷：咖啡師、信義房屋專案經理

資料來源：羅詩涵