熱辣辣的夏天，最需要來一杯消暑冰沙！家樂氏與白巷子首次跨界聯名合作，攜手慶祝東尼虎70歲生日！推出兩款夏日慶生特調，現在喝夏日慶生特調還有機會收藏超Q的東尼虎杯身，掃描杯身QR Code立即下載超萌東尼虎70週年復刻限定版Line貼圖，就等你來涼一夏！

無人不知無人不曉的早餐界巨星―家樂氏吉祥物東尼虎70歲啦！

大家最熟悉的家樂氏東尼香甜玉米片70年來持續提供營養美味的穀物給大朋友及小朋友們，為大家的餐桌上製造無數歡笑與美好時光，這次東尼虎的70歲生日派對想當然一定要和大家一起慶祝啦！

家樂氏攜手超人氣手搖飲品牌：白巷子，推出兩款期間限定夏日慶生特調，搭配超萌的復刻版東尼虎限定聯名杯身，真的超療癒，只要掃描杯身上的QR Code，就能立即下載東尼虎70週年復刻限定版LINE貼圖！

這次白巷子與家樂氏攜手準備兩款慶生特調，分別是盛夏芒果脆脆與冰鮮葡萄脆脆！

盛夏芒果脆脆，以綿密厚實的香草冰淇淋為基底，中層加入清香綠茶凍，再倒入夏季鮮甜多汁芒果打成的綿密冰沙，最後鋪上經典東尼香甜玉米脆片，新奇多層次的酥脆口感為味蕾堆疊出層層美味，這一杯夏日特調，絕對給你滿杯的幸福感！

冰鮮葡萄脆脆，純粹的葡萄原汁打成冰沙，同樣以綿密厚實的香草冰淇淋鋪做基底，並搭配清香綠茶凍的滑順口感。葡萄的酸甜與香草冰淇淋融合得恰到好處，最後豪灑東尼香甜玉米脆片！夢幻系的紫色漸層，絕對是夏日必點的慶生特調。

參加生日派對不用準備禮物，竟然還可以抽獎？即日起至7/11，只要到全台白巷子門市購買家樂氏聯名系列任一杯並「合照」，於白巷子臉書粉絲團指定貼文「分享照片」並留言「給東尼虎的生日祝福」，就有機會抽中家樂氏東尼香甜玉米脆片，有的喝還有的拿，揪朋友一起參加東尼虎的生日派對吧！

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