全球央行接連調升利率以抑制通膨，促使投資人在第二季大砍特斯拉、亞馬遜和微軟等科技巨頭的估值，其股價均創下多年來最大單季跌幅。

由於俄羅斯入侵烏克蘭引發的連鎖效應削弱公司業務，並導致疫情期間的供應鏈問題進一步惡化，大型科技公司股價在第一季就開始反轉向下，標普500指數在第一季下跌約5%。

之後聯準會開始升息，且升息力道一次比一次大，在6月會議一舉升息75個基點，使第二季市場的拋售力道更大，標普500指數再跌16%，以科技股為主的那斯達克指數更重挫逾22%。

今年上半年，道瓊指數收跌15.3%，標普500跌20.56%，創下1970年以來最大同期跌幅，那斯達克慘跌近30%。

電動車大廠特斯拉第二季下跌近38%，創下2010年IPO上市以來最大單季跌幅。其執行長馬斯克在這段期間出價440億美元收購社群媒體平台推特，引發投資人擔心他可能因此分心或出脫持股等一連串風波。

亞馬遜第二季收跌近35%，創下2001年第三季以來最大單季跌幅。由於營收增長放緩，該電商巨頭第一季獲利表現意外疲弱。

谷歌母公司Alphabet第二季股價下跌近22%，創下2008年第四季以來最大單季跌幅。

微軟股價第二季收跌約17%，為2010年第二季以來最疲弱的單季表現。

蘋果第二季股價下跌近22%，創下2018年第四季以來的最差單季表現，當時蘋果的iPhone手機出貨預測不如市場預期且財測意外保守，股價應聲重挫逾7%，市值跌破1兆美元。

臉書母公司Meta Platforms第二季股價下跌逾27%，但與第一季（跌約34%）相比有所緩解。該公司在第一季宣布，其臉書的每日活躍用戶數（DAU）較上季下滑，為歷來首見。

與這六家全球最大科技公司相比，製藥大廠禮來（Eli Lilly）和默克（Merck），以及麥片公司家樂氏（Kellogg）和折扣零售商Dollar General的表現相對亮眼，第二季股價漲幅都超過10%。