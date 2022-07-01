因新冠肺炎疫情影響，近年的三金典禮幾乎都被延期，去年的第32屆金曲獎就從6月延到8月，而今年的金曲獎則從起初就確定於7月2日舉行，明將如期頒獎。今年的金曲獎共有十大亮點，除了由「國民姑丈」羅時豐首度持主持棒外，還邀到最近常炫耀有了「國民姊夫」的小S擔任頒獎人，另外表演名單太夢幻，請來韋禮安、9m88、林宥嘉、徐佳瑩、盧廣仲、艾怡良等，最終歌王、歌后的入圍名單更是個個強勁，最後誰能出頭封獎令人期待。

1. 主持人由「國民姑丈」羅時豐首度擔當

給人年輕氣息的金曲獎，近年主持人名單都別出心裁，繼先前的蕭敬騰、魏如萱後，今年請來「國民姑丈」羅時豐擔任主持人，他出道30多年，近年轉戰當Youtube網紅大獲好評，讓羅時豐第一時間獲得邀請時緊張又期待，笑說將為此勤練身材，並猛吃健康餐，希望當天可以給大家看到最好的體態。而星光大道主持人則由「音樂鬼才」YELLOW黃宣與「客家妹」陳明珠攜手擔任，兩人這回也是第一次合作。

小S和陶晶瑩將同台頒獎。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

2. 小S、陶晶瑩解心結後首度合頒「年度歌曲獎」

可說是話題女王的小S先前在《熙娣想聊》中首度邀到「死對頭」陶晶瑩同台，當時小S在節目中質問陶晶瑩過去是否曾在私下說她和大S的壞話？引來陶晶瑩在鏡頭前喊冤，首度解開兩人過往心結，這回兩人也獲邀一起頒發「年度歌曲獎」，會產生什麼火花令人好奇，小S也語帶玄機地說：「內容一定有東西給大家寫。」

韋禮安與9m88挑戰重現今年最佳華語男女歌手的入圍金曲。（圖／台視提供）

3. 表演嘉賓太夢幻：韋禮安＋9m88，還有林宥嘉、徐佳瑩、盧廣仲、艾怡良

金曲常勝軍韋禮安去年以電影《月老》主題曲〈如果可以〉風靡亞洲，還唱了日、韓文版本成為話題，本屆金曲獎邀來韋禮安和9m88將挑戰重現今年最佳華語男女歌手的入圍金曲，舞台上也將首度出現驚喜的跨界組合，包括魏如萱+米莎、旺福+黃妃、Matzka+大淵等三組歌手/樂團的跨組和演出。林宥嘉相隔5年將再次登上金曲舞台表演，還有徐佳瑩要和閨密艾怡良合體演唱，問鼎歌王的盧廣仲也是表演嘉賓。

王芷蕾、金智娟合頒特別貢獻獎。（圖／台視提供）

4. 金智娟、王芷蕾合頒特別貢獻獎

金智娟曾與邱晨組成「丘丘合唱團」，兩人合作過許多膾炙人口的作品，並推出《就在今夜》專輯，今年的特別貢獻獎將頒給邱晨，另一位得主則是曾創作歌曲〈台北的天空〉的陳復明老師，製作單位特別請到也以這首歌曲走紅的歌手王芷蕾擔任頒獎嘉賓，意義非凡。

蔡健雅爭4度封后。（圖／中時資料照片）

5. 蔡健雅《DEPART》專輯獻疫情下的人們，入圍8獎成大贏家爭4度封后

已經得過3座金曲歌后的蔡健雅，今年因為疫情啟發製作了專輯《DEPART》，歌曲不如以前的失戀或是悲傷風格，而是滿滿的正能量和療傷氣息，也為此讓她入圍了8座金曲獎，成為入圍大贏家，但她這回要和魏如萱、以莉高露、詹雯婷（Faye）、Karencici、袁婭維爭奪歌后寶座，最後誰能勝出還不一定。此外，蔡健雅先前傳出確診，幸好最後順利康復，第二度入圍歌后獎項的詹雯婷則是在一周前傳出確診，確定無法到場出席。

6. 「三金得主」盧廣仲爭第一座歌王寶座

被封為三金得主的盧廣仲曾獲得金馬獎、金鐘獎、金曲獎三獎加持的殊榮，但其實在金曲獎方面他曾獲得最佳新人、最佳作曲人獎等，尚未獲得最佳華語男歌手獎，這回盧廣仲以專輯《勵志論》再闖金曲獎，將和許鈞、YELLOW黃宣、馬念先、裘德、崔健同場較勁歌王大獎，最終結果只能等典禮揭曉。

7. 陳美鳳、小S、陶晶瑩、艾怡良、朱海君、魏如萱爭紅毯第一美

如同往年紅毯，每回典禮上女星總免不了爭奇鬥艷，本次金曲獎邀來全台最美的歐巴桑陳美鳳助陣，還有先前傳出上吐下瀉掛急診的「IPSS」小S也確定休息康復後會如期現身，還放話會打敗對手，成為「紅毯第一美」，她表示很滿意這次的戰袍，敬請大家好好期待。

許光漢首度發片便入圍金曲新人獎。（圖／中時資料照片）

8. 許光漢跨界成功爭最佳新人獎

因演出《想見你》走紅的許光漢躍升為戲劇男神後，去年第一次發片就入圍一生只有一次角逐機會的最佳新人獎，據知他因工作雖然無法到場，但和他入圍該獎項的裝咖人、雷擎、當代電影大師、呂彥良、Haezee、珂拉琪個個也來頭不小，實力雄厚，誰能鍍金成功令人好奇。

許郁瑛今年合作張惠妹演唱會臉書粉絲量暴增。（圖／中時資料照片）

9. 合作張惠妹演唱會爆紅，「台大鋼琴女神」許郁瑛獲邀頒獎

今年4月張惠妹（A-mei）在台北小巨蛋舉行了12場演唱會，其中的亮點便是邀來有台大鋼琴女神之稱的許郁瑛助陣，替張惠妹伴奏了〈難搞〉、〈三月〉等歌曲，讓許郁瑛因此知名度暴增、臉書粉絲量增加，張惠妹更多次在台上坦言：「能跟她合作是我的榮幸，她得的金曲獎比我還多。」今年金曲獎邀來許郁瑛擔任頒獎嘉賓，讓觀眾能再度一睹鋼琴女神音樂家的廬山真面目。

10. 金曲獎時隔17年移師高雄巨蛋舉行

往年金曲獎多半都在台北舉行，最近一次在高雄舉辦是2005年在高雄市立中正文化中心，之後便多在台北小巨蛋或台北流行音樂中心，今年轉戰高雄舉辦，典禮採預約取票制，預計吸引1萬1千名觀眾進場，交通局建議，民眾當天參與活動盡量搭乘捷運前往，高雄捷運將視人潮加密班次，並依據疏運情形延後末班車發車時間。