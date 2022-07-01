白牌司機乾洗路倒男 還偷遍北台灣娃娃機台 (陳鴻偉翻攝)

1名男子日前在中山區與友人餐敘，最後在路邊醉倒昏睡，33歲陳姓白牌車司機發現後，夥同友人上前摸走被害人現金5000元，另發現他身上有置物櫃錀匙，又將櫃中衣服貨品全數偷走，北市刑大連月追查，日前將陳循線逮捕。

警方另查出，今年5月清明連假期間，陳開車從苗栗一路往北，鎖定深夜人少的娃娃機店，以破壞方式偷走裡面價值10餘萬元的公仔，陳嫌辯稱公仔和零錢，他已全部捐給孤兒院，說自己是「現代版廖添丁」，劫富濟貧。

北市刑大偵一隊接獲民眾報案，指他因酒醉睡倒路邊，清醒時發現身上財物遭洗劫，此外他批了一些衣飾，暫放在大同轉運站的置物櫃，事後也被偷走，損失萬餘元。

警方經循線追查，鎖定33歲白牌車司機陳男涉重嫌，又發現今年5月清明連假時，他與27歲謝姓同夥，兩人從苗栗沿路北上，找尋深夜顧客較少的娃娃機店，以開鎖工具和萬能鑰匙破獲機檯，陸續將10餘隻公仔和數千元零錢洗劫一空。

警方調查，陳嫌非常識貨，主要針對正式的高單價公仔，包括七龍珠布羅利GK、航海王魯夫GK等，其中布羅利GK1隻市價達2萬多元，讓不少台主大失血，總計損失約10多萬元。

警方經連月追查，日前陸續逮捕陳嫌及謝姓、黃姓共犯，在他的白牌車內起獲1批開鎖工具，謝警訊時，表示自己也當過台主，所以擁有部分機型的同款錀匙，另外也能辨別公仔價值，但強調公仔和零錢，他們都轉送給孤兒院，是劫富濟貧的現代廖添丁，警訊後被依竊盜罪送辦。