今年暑假眾所矚目的金門夏日音樂季倒數一個月，7月26日至28日一連三天晚上，在后湖海濱公園舉辦，超強卡司熱血表演不停歇，加上夏日風情市集，結合海洋、音樂、藝術，以及主題餐車和金門在地特色美食、職人手作體驗活動等，構成最嗨夏夜音樂派對。

▲金門夏日音樂季將於7/26-7/28登場，超強卡司雲集。 圖：金門縣政府觀光處／提供

配合中央日漸放寬的防疫管制措施，金門縣政府觀光處宣佈舉辦金門夏日音樂季，活動以「KM PARTY～跟著音浪一起HIGH」為主軸，結合金門特色風情，開演繽紛活潑、熱情洋溢的大型音樂派對，營造屬於金門夏日音樂季的音浪律動及品味生活，演繹一場音樂盛典，越夜越精彩，讓遊客抒發放鬆，不容錯過。

▲金門多個景點都洋溢濃濃異國風。 圖：金門縣政府／提供

今年度音樂季的超高人氣卡司雲集，有「迷幻歌王」林宥嘉、療癒系女聲蔡健雅、不敗情歌唱將「動力火車」攜手嗨翻金門，還有「神秘系女歌手」?te 壞特、饒舌歌手婁峻碩、鐵肺女王閻奕格與翻唱天后文慧如…等，星光熠熠。還有金門流行舞蹈團KDC、金門棠風舞蹈團、TRIO樂團等在地團體與藝人亦參與熱情演出，一連三天音樂季高潮迭起。

金門縣政府觀光處長丁健剛表示，近4年來積極將觀光品牌年經化，除了舉辦如金門親子嘉年華、星光節、海洋藝術季……等創新觀光活動，還將戰地文化行銷為網紅打卡熱點，讓金門行銷話題不間斷，也成功吸的引更多的年輕人到金門旅遊。金門夏日音樂季活動資訊可上金門觀光旅遊網及樂遊金門臉書查詢。

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