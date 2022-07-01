一年一度「2022臺南七股海鮮節」系列活動，將於7月9日至8月27日期間舉辦，活動中陸續推出《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》、《社區農漁特產展售》、《揪團遊七GO》及《七股七寶宴》等精采活動，民眾不妨在活動中至七股摸蛤仔、逛農漁特產展售、吃海產，開心FUN暑假。

七股農漁物產富饒，有在地尚青的七股七寶，包括：虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣等，是旅遊嚐海鮮的好去處。今年觀光赤嘴園摸文蛤體驗活動邁入第16年，活動場次共計4天/場次，較去年增加2天，每天預約人數從去年的1,500人提高到3,500人，活動現場並規劃有30攤的社區農漁特產展售活動。

揪團遊七GO揪團遊七GO今年也擴大為10梯次，而每年秒殺的七股七寶宴回歸，規劃於8月27日在七股鹽山擴大推出100桌海鮮盛宴，由民間與政府一起攜手振興臺南濱海觀光。

其中受到大小朋友喜歡的「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」活動，將於7月9日 (六)將在六孔碼頭開幕！今年辦理4天，為兼顧防疫及民眾體驗的品質，活動採網路預約報名，將於今1日(五)上午9點開放線上報名，每天開放3,500人下水體驗， 預約報名成功的民眾於活動當日上午11點起至下午2點前至台江國家公園六孔管理站辦公室外廣場報到區完成報到。雖然活動是在戶外舉辦，仍要提醒參加民眾須全程佩戴口罩，既能防疫又能安心體驗有趣的挖文蛤活動。此外，雲嘉南濱海國家風景區管理處自7月2日起在七股鹽山及井仔腳鹽田也推出深受歡迎的「一見雙雕藝術季」活動，遊客可規劃順遊行程，到濱海品嚐尚青的海鮮料理，走逛七股、將軍、北門等各大景點！

圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供

今年六孔碼頭活動現場除了有摸文蛤活動，還有社區農漁特產市集展售，囿於現場停車空間有限，部分路段禁止停車，除台灣好行99線活動期間每日加開接駁車服務(付費，七股鹽山往返六孔遊客中心)，特別規劃七股遊客中心往返六孔碼頭(水試所)的免費接駁車，請參加民眾搭乘接駁車前往。活動4天在六孔管理站戶外廣場與摸文蛤活動同步舉辦。而每年獲得好口碑且一開放即報名額滿的揪團遊七GO在地小旅行，今年計推出5條共10梯次的一日遊路線，每梯次限量40人，共計400個名額，活動優惠價每人800元，今(1)日(五)上午9點同步開放網路預約報名。

「七股七寶宴」，將於8月27日於七股鹽山席開100桌此外，為行銷產地直送在地尚青將虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣等七股七寶，與總舖師合作推出的「七股七寶宴」，將於8月27日於七股鹽山席開100桌，並於26日(二)上午9點開放線上訂桌(每人限訂1桌)，回饋價每桌5,000元！

防疫期間請大家配合中央防疫規範，凡是居家檢疫、居家隔離或有疑似症狀的民眾，請勿報名及前往參加。此外，天氣炎熱，呼籲參與民眾注意防曬及補充水分，避免中暑，如果有身體不適，請勿下水。