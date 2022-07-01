今天自由市場開跑！各隊紛紛進行人員爭奪戰，杜蘭特(Kevin Durant)提出交易、布朗森(Jalen Brunson)加盟尼克、湖人補進4將受到矚目，而76人這邊也有了動靜，據查拉尼亞(Shams Charania)報導，費城簽下塔克(P.J. Tucker)和豪斯(Danuel House)，他們剛好也是前火箭隊員，將與哈登(James Harden)、總管莫瑞(Daryl Morey)重逢。

Danuel House has agreed to a 2-year, $8.5M deal with the 76ers, per @wojespn.



House reunites with James Harden, PJ Tucker, and Daryl Morey in Philly. pic.twitter.com/0ADQ0hUGqF — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 30, 2022

76人上季交易來哈登，讓球隊未來備受關注，而他們在自由市場開市首日就有了動作，先以3年3320萬美元合約簽下悍將塔克，再用2年850萬美元補進豪斯，塔克的部分在月底就有簽約消息曝光，當時76人隨隊記者基斯(Keith Pompey)透露，他有可能會和費城簽下3年3000萬美元合約，如今此消息成真。

而上季效力爵士的豪斯跟進。他去年從火箭出發，但只打16場就被裁掉，之後以10天短約加盟尼克，不過僅出賽1場，接著爵士給了他機會，也是從10天短約開始，這次他很爭氣留到最後，例行賽出戰25場貢獻6.8分2.8籃板，投籃命中率44.7%、外線41.5%，還在季後賽亮相，6場貢獻4.3分2.8助攻，賽季結束成為自由球員。

The 76ers are reuniting the old Rockets:

> Daryl Morey

> James Harden

> PJ Tucker

> Danuel House pic.twitter.com/SR4QFSY7AL — SB Nation (@SBNation) June 30, 2022

塔克和豪斯的加入也為球隊帶來話題性，因為他們都曾效力火箭，並與哈登共事過，塔克2017年效力到2021年，接著轉往公鹿、熱火，豪斯則是從2018年加入待到2021年，哈登則在2021年初離開休士頓，三人繞了一圈再次聚首，而昔日球隊總管莫瑞更在2020年就提前往費城，成為球隊換來哈登的原因之一。