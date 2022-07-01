台股7月首個交易日再度破底，盤中重挫逾200點，有「多頭總司令」之稱的投信投顧公會理事長張錫認為，以本益比來看，光是指數回到萬五就只剩10倍，已是明顯超跌，現在主要是融資跟外資在殺，有助大盤加速趕底，預料7月Fed若升息3碼，可望正式見到利空出盡，8月行情可以期待。

張錫1日出席證交所董事長交接典禮，對於台股萬五大關也宣告失守，他直言，台股基本面還是非常好，雖然有部分庫存調整現象，但旺季並沒有消失，只是遞延到第四季，市場修正幅度有些過度反映，目前大盤跌破萬五，本益比回到10倍「非常低」，已達到明顯超跌的程度。

而近期半導體砍單消息頻出，張錫表示，「跌有利空」不是壞事，但整體來看，雖然AMD等客戶確實有調整訂單，但只是導致供給缺口縮小，並未影響產能滿仔情況，很多訂單還是一直在排隊，對台積電第三季營運抱持樂觀看法。

此外，就資金面來看，張錫認為外資一路提款，今年以來累計已賣超將近兆元，加上除權息旺季來臨，「假除息」導致許多股票的維持率都跌破130％，融資還在持續減肥，是加劇大盤走跌的兩大因素。不過，在籌碼徹底清洗的情況下，指數可望加速趕底。

張錫表示，國際市場利空都有逐步鈍化的跡象，原物料商品回檔，通膨壓力可望放緩，若Fed在7月能一次升息3碼，將代表美元指數觸頂，可望帶動外資大部隊買盤正式歸隊，預料「破底翻」勁揚的速度會很快，8月將見到一波強勁反彈，還台股一個公道。

張錫指出，從2020年景氣復甦以來，將是十年的大多頭循環，今年上半年是大漲波段中的一個修正而已，產業趨勢包括電動車、高速運算、AI人工智慧、元宇宙等都是大機會，反倒是可以逢低進場的時間點，台供應鏈具有很大發揮空間，長線獲利看好，對指數仍以本益比15倍來推算，強調兩萬點目標不變。