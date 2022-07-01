電商股騰雲（6870）表示，今年海內外策略佈局成行，營收動能強勁，加上近期在中國、日本、馬來西亞、越南等地落地數個指標案場拓展，預期今年海內外營收將有望一齊達到雙位數成長。

騰雲去年營收3.76億元，年增25.34％；稅後淨利大幅成長，年增118.12％，淨利率由7.49％增長至13.04％，每股純益3.22元。騰雲日前在股東會上通過2021年資本公積轉配股及現金股利分配案，決議每股配發現金股息2.5元及股票股利1元，合計3.5元。

累計今年前5個月營收1.76億元，年增28.4％，持續保持雙位數成長。騰雲表示，近期營運成長動能，主要是受益於海外布局的高速成長，除原有位於中國及馬來西亞的在手訂單，近期也成功拓展日本與越南市場，拿下大型訂單貢獻一次性與持續性收入。

騰雲是零售解決方案服務商，2021年11月在興櫃戰略新板掛牌，主要提供各商業場域業者客、商、金流的服務，協助客戶建置線上線下整合的OMO虛實融合的生態體系。近期，騰雲從各式商業場域切入，協助海內外零售業者所有線上線下的開店與系統建置，在國內大型百貨商場市占率已逾六成，且已經攻入不同的零售業態如量販、品牌及連鎖超商。

騰雲也積極海外拓展業務，透過與各國國際戰略夥伴合作，除在中國、日本、馬來西亞、越南等地落地數個指標案場外，近期也擴張商業版圖，先後成立馬來西亞分公司、騰創數析、騰加數位，以集團化方式建立多角化的解決方案生態圈。

展望下半年營運，代理發言人史美圻表示，目前集團在海內外策略佈局逐漸成形，營收成長動能強勁，今年海內外收入皆有望達雙位數的成長。

此外，騰雲獲國家發展委員會邀請，將在7月初以台灣新創國家隊之身份至東京參與首屆「日本台灣新創高峰會」，將分享在數位轉型全方位OMO解決方案的發展關鍵與成果，盼與日本企業及新創一起挖掘更多的國際市場的潛在商機。