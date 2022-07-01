針對國民黨台北市長參選人蔣萬安近日的選情，前台北市長郝龍斌1日到成功高中參加百年校慶受訪時表示，蔣萬安的LOGO很明顯，用網路方式跟青年分享台北市的未來，這個選舉策略絕對正確。

談到蔣萬安的市政能力，郝龍斌表示，是說蔣萬安沒有行政資源，像黃珊珊是現任台北市副市長，有柯文哲資源，陳時中是衛福部長，有蔡英文資源 ，蔣萬安沒行政資源，這是對他不利的地方。

而對蔣萬安目前選舉採用較溫和打法，讓黨內憂心，郝龍斌表示，幾乎確定未來選舉是蔣萬安、黃珊珊、陳時中3人呈現三腳督，6月27日的TVBS民調，也呈現很清楚，蔣萬安領先2人很多，蔣有近40％支持率，已經固本做很好。

至於蔣萬安的選情，郝龍斌表示，北市國民黨的提名非常順利，而且台北市內部整合也非常順利，目前已經就定位，而且立法委員和議員也跟蔣配合得很好，他的基本盤已穩固，而蔣萬安的LOGO也很明顯，用網路方式跟青年分享台北市的未來，這個選舉策略絕對正確，對於蔣萬安當選非常有信心。

其他縣市整合部分，郝龍斌表示，民進黨現在執政非常差，國民黨要拿到好成績，關鍵在團結，而台北市的團結可以給其他縣市當表率。