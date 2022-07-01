雲林縣府教育處進行111學年度縣立高中、國中、國小校長第二階段遴選作業，下學年共有5名國中校長、1名國小初任。加上第一階段遴選有17名校長調動，共有22校的校長異動。

第二階段校長遴選作業共有5名新科國中校長初任，包括蔡月華二崙國中、吳佩詩莿桐國中、方廷彰建國國中、王致權東和國中、謝俊民雲林國中。1名新科國小校長陳雪梅南陽國小。

下學年共有4名國中校長申請退休，包括麥寮高中林正雄、石榴國中梁恩嘉、莿桐國中尹再添、東和國中張芳榕，二崙國中校長陳育琳辭世。斗南文安國小校長王冬雅也申請退休。

第一階段遴選有17名國中、國小校長異動，包括：吳政憲麥寮高中、薛錦彰林內國中、林吉城斗六國中、林俊賢石榴國中；蔡維哲臺西國小、陳亮喨金湖國小、蔡淑玲僑真國小、蘇清泉新光國小、張嫈敏廣興國小、張美琳鎮東國小、黃錫培安定國小、蔡啟達大東國小、吳承典林頭國小、曾智豐文安國小、翁文才聯美國小、扈尚善山峰華德福國小、洪孟真虎尾國小。