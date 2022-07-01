近日多家飼料廠接連調漲飼料價格，恐怕會導致肉品拍賣價格調漲、致使末端零售價格再飆漲，助漲通貨膨脹，農委會畜牧處處長張經緯表示，依現行期貨行情、航運價格估計，7月份到期的玉米單價較6月份再升高，但就目前行情觀察8月份會再下降，目前仍與飼料公會會員溝通，希望做比較好的調整、減輕農民的負擔。

據悉，農委會反映飼料公會心聲，並在昨天順利把飼料廠納入「重要民生供應業」，因此飼料廠電價也免於調漲15％，不受電價調漲影響。

至於飼料調漲是否會反映到末端零售價格？張經緯說，所有的畜禽產品價格主要仍在供需狀況，飼料成本並不會馬上反映，目前豬肉、雞肉、蛋品等畜產品供應仍穩定，預估短期之內價格仍會持穩。

昨天的豬肉拍賣價已達83.82元，外界憂心豬肉價格可能會飆破歷史新高的每公斤87.93元，張經緯說，豬肉價格以每個月預供調配數量跟國人需求會有關係，尤其中秋節及中元節原本就是肉品需求高峰，會透過供需調配讓每天上市頭數維持穩定，並在中秋節及中元節適度增加調配數量。

至於是否會達每公斤90元高價？張經緯說法保守僅說，不太願意對市場預估價格，豬價為拍賣形成，每一天的豬肉品質、體重、買氣、承銷人委託數量都會影響價格波動，農民要確保豬隻體重夠、品項漂亮。