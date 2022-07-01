國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告《數位中介服務法》草案，將納管5大類平台，其中包括臉書、YouTube等有效使用者超過230萬的大型社群與影音平台，要求業者針對違法內容建立通知與回應機制，若違法將最高可罰1000萬元；對此台灣民眾黨立委紛表示，該法有箝制言論自由疑慮，及該機構是否會規避立院監督。

台灣民眾黨立委高虹安今(1)日於立院舉行「校園性騷擾頻傳，主管機關應有所作為」記者會，會後媒體詢問NCC將捐助25億成立財團法人打擊假訊息，並可規避立院監督。高虹安回應，NCC將成立專責機構，功能類似於事實查核中心，但主要適用於通報各平台將不當內容下架。但她質疑，25億的金額是如何算出來的？主管機關應說明為何要25億，並說明該機構執掌的工作項目，以及該機構是否會規避立院監督。

高虹安說，《數位中介服務法》主旨是要創造自由、安全、可信賴的網路環境，這是很抽象的文字，包含先前有發現一些疑似網軍、1450或反串帳號的事件層出不窮，這樣網路環境下到底誰說了算、哪些是假帳號，需要嚴格制定假訊息及假帳號的標準，否則會踩到言論自由的紅線。

民眾黨立委、選戰小組召集人蔡壁如也認為，NCC要新設一個「財團法人」是很危險的事，她認為該機構必須受到立院監督，不可任意妄為。

民眾黨立委邱臣遠則透過臉書三點質疑，他表示由於網路訊息快速傳播的性質，一旦超過時效，限制與移除的意義就不大。為此，NCC是否有先與司法院溝通，確立所謂「資訊限制令」的核發機制能趕上時效？法院是否有足夠的工具與能力判斷是否核發限制令？又司法量能是否能夠負荷防堵網路平台上繁多不實訊息的重任？

邱臣遠表示，NCC對於網路平台業者課予「第三方內容」的注意義務是否過高？他呼籲NCC，不能期待「民間企業」有能力及義務，防堵來自「國家級敵意勢力」的假訊息攻勢。

NCC根據該草案，預計將捐助25億元，成立專門處理網路治理之財團法人。這是否代表「網路真理部」的成立？政府真的應該「掌握」以及「詮釋」真相嗎？他認為培養民眾透過常識及理性思維進行判斷，才是破解假訊息的最好方法。