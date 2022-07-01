吳鳳秀出刻在左臂上的刺青與妻子合影留念，上頭是太太當初懷孕時的圖像。（MOMOTV提供）

吳鳳大方秀出刻在腰間的刺青，上頭是太太Renee哺育女兒的圖像。（MOMOTV提供）

土耳其裔藝人吳鳳7年前與台灣妻子Renee結婚，2018年取得身分證落地生根。礙於疫情3年無法回土耳其，6月底與太太回祖國探親。離台前接受MOMOTV《大雲時堂》李四端專訪，談到在台灣生活其實比土耳其等國家更幸福，也大方秀出身上三處刺青，蘊含對亡父和妻女的愛與思念。

吳鳳來台發展16年，難忘早期零通告的苦日子，被拒調高通告費，有人把500元鈔票直接甩在身上，或是要他回土耳其，心酸點滴差點動念離開台灣。不過自認「戀舊」，努力不懈打拚沒放棄，如今事業有成，不僅身兼藝人、主持人、製作人、創業家等多重身份，也是土耳其媒體的駐台特派員。

吳鳳運用各種節目和頻道推廣台灣，紀錄分享外籍人士在台生活，感受到快樂開心，有被照顧的感覺。他認為台灣比土耳其等許多地方安全幸福，「台灣雖然小，卻可以提供世界不少資源，從科技到醫療、文化到語言、自由民主和平權，沒有宗教衝突，台灣人應更有信心」。他期許未來台灣能吸引優秀外國人才來讀書、投資或學科技，才能站上更大舞台。

提到身邊最給力的賢內助，吳鳳過去多半被人搭訕，而Renne是他主動搭訕的，最後共譜姻緣，話鋒一轉身為兩女之父的他，想到女兒將來會被男生搭訕，他已心痛不已。而當初選擇來台發展或決定結婚，父親有段時間不能理解，但最終仍支持祝福。他感性秀出雙臂和腰間刺青，分別為父親和太太懷孕圖像，「把人生中最重視的人永遠放在心中」，表達對愛意與亡父的思念。內容於下周一（4日）晚11點在MOMOTV 75頻道播出。