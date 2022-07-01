白石茉莉奈（左起）、高橋聖子、相澤南、三上悠亞、天使萌、JULIA眾女神曾在台同框。（TRE提供）

SS級女優三上悠亞在台相當有知名度。（TRE提供）

每年夏季最上火的活動，堪稱男性不可缺席的「TRE 台北國際成人展」宣布2023盛大舉行。連續兩年因為新冠肺炎疫情停辦「 TRE 台北國際成人展」，終於好消息來了！TRE重磅宣佈即將於2023年與大家見面，因為前置期長達1年，保證最好的演出和節目獻給大家，並突破重重困難將邀請最高人氣、超人氣SS級女優名單來台和粉絲見面。

每年的「TRE 台北國際成人展」已經變成全亞洲的年度盛事，歷年的TRE成人展都成功地締造話題和高人氣以「2019TRE 台北國際成人展」為期3天的展期吸引國內外人士朝聖共計12萬人次，成人展推出的金卡和銀卡女優體驗，往往秒殺一空。

2018年女優迴轉壽司和2019年女優櫻花樹下喝台灣珍奶，都創造話題和攻佔新聞各大版面，主辦單位TRE開放老司機許願，TRE也表示呼聲越高責任越重，眾「Ｄ槽女神」也不斷向台灣粉絲喊話：「好想你們！」期待重磅回歸儘早來台作宣傳。