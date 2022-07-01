國民黨主席朱立倫之前在提名桃園市長人選時，被爆出曾嗆有意參選的前台北市議員羅智強要「魚死網破」，不過，兩人6月底在資深媒體人趙少康的邀約下共進晚餐。羅今(1日)也在臉書證實此事，並透露很感謝二位前輩，關心他的下一步計畫，也有很多鼓勵期許，「2022年，與其說是『自己』有什麼計畫，不如說，我想當一個幫助別人實踐理想的配角」。

趙少康昨(6月30日)透露，自己邀請朱立倫、羅智強一起吃飯，氣氛相當融洽。羅今在臉書也證實此事並說，這世界沒有非誰當主角不可的舞台，「2022，我不會是主角」，但當桃園市長參選人張善政、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、台北市長參選人蔣萬安、台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩這一群國民黨優秀的夥伴，站上了2022的舞台當主角的時候，「我願意當一個幫助主角們發光發熱的配角，當然，前提是，他們不嫌棄羅智強」。

除此之外，羅智強透露，也希望能把自己的力量用來幫助20年後的「主角們」，把力量拿來幫助正派、優秀的從政青年，特別是像他一樣沒有家世背景，只有滿腔熱血，只能赤手空拳為夢想打拚得頭破血流的年輕朋友。

羅智強強調，2022不會是主角，「但我希望2042台灣的政治舞台上，會多出非常多讓我們可以不用含淚、可以很驕傲投票的『新生代主角』，不是有一句老話助人為快樂之本嗎？退出桃園市長選戰之後，我想，我可以努力的當一個『快樂的配角』」。