年底台北市長選情引發政壇關注。國民黨副秘書長李彥秀指出，近來有民調顯示，衛福部部長陳時中竟然不到20%，這顯然是低估了他，因為民進黨在台北市光基本盤就有35到38%之間了，待陳被提名還會有一波「慶祝行情」；呼籲代表國民黨的蔣萬安，千萬不能只靠個人魅力，光長得帥是不夠的，而是必須創造一股讓台北市民願意跟隨的力量。

李彥秀今日（1）接受香港媒體《中評社》訪問表示，2014、2018兩次台北市長選舉，國民黨推出的連勝文、丁守中都剛好拿到4成選票，這代表國民黨在台北市的基本盤4成是穩當的，故蔣萬安當務之急是鞏固基本盤，再拓展中間選民或年輕選票支持度。

李彥秀分析，民進黨在台北市光基本盤就有35到38%之間了，等陳時中被正式提名後，還會有一波慶祝行情，所以近期有民調顯示陳竟然不到20%，這顯然是被低估的。

針對蔣萬安的選情，李彥秀提醒，選台北市長最重要的是，必須創造一股讓台北市民願意跟隨的力量，不管是用政見、市政團隊或其他方式，這點都一定要做到，因為選市長不像選立委或議員，靠個人魅力、帥、漂亮、可愛就夠了。