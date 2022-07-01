疫情趨緩，出國潮即將來臨！LINE Bank1日指出，看準下半年民眾規劃國外旅遊與海外購物的刷卡需要，即日起調升LINE Bank快點卡的海外基本回饋，舉凡在國外店家刷卡消費，或是海外線上購物結帳，筆筆皆有LINE POINTS 2.8％點數回饋，期望衝刺LINE Bank快點卡成為「海外無腦神卡」，一卡海外消費點數賺飽飽（每人每月回饋上限LINE POINTS 500點，至8月31日止）。

LINE Bank總經理黃以孟表示，在海外旅遊倘若擔心現金、零錢不便攜帶或考量安全風險，帶上一張具有高回饋的簽帳金融卡在身上，刷卡消費同時賺到點數，是方便又划算的選項。LINE Bank與國人一同準備迎接跨境旅遊開放，特別於7月推出LINE Bank快點卡海外消費LINE POINTS筆筆2.8%點數回饋，期待支應客戶海外刷卡、購物的需要。

LINE Bank指出，LINE Bank統計用戶海外消費排行榜前十名，分別是各大電子商城、遊戲商店、3C科技、旅遊訂房網、影音平台，如淘寶、Google Play商店、Apple.com、蝦皮（海外結帳）、Agoda、Netflix等，如今海外回饋加碼以後，想必喜愛使用海外服務的用戶，能享受更多LINE POINTS回饋優惠。

LINE Bank指出，LINE Bank快點卡提供Visa簽帳金融卡功能，只要在海外提供Visa消費支付的店家刷卡，即可輕鬆獲得回饋。Visa簽帳金融卡目前提供電商淘寶刷卡消費3％優惠、蝦皮海外直送館刷卡消費享最高85折優惠等。而在海外住房方面，訂房網站Agoda刷卡消費有8％至12％訂房折扣、Hotels.com刷卡訂房享92折。倘若加上LINE Bank海外基本回饋2.8％，即可享有超高優惠

LINE Bank指出，因應各界廣泛好評，LINE Bank推薦友禮獎勵無上限活動再次延長3個月，活動直到9月底結束，活動期間用戶每邀請1位好友成功開立LINE Bank帳戶並綁定LINE帳號，邀請人即可獲得LINE POINTS 100點，推薦越多好友賺得LINE POINTS更多，且獎勵沒有上限。