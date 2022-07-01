前彰化縣長卓伯源。（資料照片，黃世麒攝）

「九二共識」在台灣社會，甚至在國民黨內，爭論不休，莫衷一是，相關言論大多脫離它的本質意義，流於意識形態對立或文字遊戲，對解決現實問題毫無幫助，阻礙兩岸關係正向發展，甚至隱含觸動兩岸動盪衝突基因。對此，前彰化縣長卓伯源認為，回歸兩岸關係的本質要義，其實「九二共識」的最大現實價值就是兩岸和平。完全可以這樣確認：「九二共識就是和平共識」。

卓伯源在臉書指出，承認「九二共識」就能確保兩岸和平。值此當前台海兵凶戰危之際，和平對台灣、對亞太，其意義遠高於一切，重要性不可言喻，無可估量。「九二共識就是和平共識」，台灣各黨各派為確保兩岸和平，就必須正面看待「九二共識」而不是反其道而行。

卓伯源回顧2008至2016年，兩岸都承認「九二共識」，台海和平得到確保，台灣有尊嚴、有自信，兩岸大交流、大發展，只見其利未見其弊，比如ECFA台灣至今仍受其惠。反觀2016年之後，執政當局不承認「九二共識」，於今台海形勢陷入兵凶戰危，被國際社會視為亞太區域最突出的火藥庫。

有「九二共識」就有兩岸和平，沒有「九二共識」就沒有兩岸和平！前後兩個時期，對比如此鮮明，反差如此巨大，「九二共識」的政治價值與現實意義還不夠明確嗎？所以，完全可以確信：「九二共識就是和平共識！」

卓伯源呼籲，執政當局、國民黨主事者，必須基於台灣2300多萬人民禍福安危的巨大歷史責任，拿出大魄力，做出大決斷，勇敢拋棄意識形態對立情緒，拋棄玩弄文字遊戲態度，正面看待「九二共識」的現實價值與政治作用，堅定確認「九二共識就是和平共識」，恢復以「九二共識」作為兩岸重啟和平交往的基礎，化危為機，管控分歧，平等協商，共促雙赢。

卓伯源強調，「九二共識就是和平共識」清楚明確，無庸爭辯。我們珍惜和平、熱愛和平，必須大聲疾呼「和平、奮鬥、救台海！」