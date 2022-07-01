今日是漁民節，貢寮區漁會今年選出轄內11位模範漁民，其中海女吳鳳嬌早年為分擔家計，練就以海維生的本領，不用依靠潛水設備就能下海，徒手採摘石花菜，如今雖然年近7旬，仍持續穿梭在貢寮各大潮間帶，也從事導覽行程，幫助地方觀光。漁業處表示，每位獲獎漁民都有獨特的人生經歷，民眾有空可至貢寮遊漁港、吃海鮮，用行動支持漁民、優質漁產。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，吳鳳嬌是台灣極東漁村「馬崗」的漁民，早期為了家中生計，學會在潮間帶礁岩間跳上跳下（台語音同「站山」），採石海菜或貝類，一般人潛水通常都需要氧氣筒等設備，但吳鳳嬌早已練就深吸一口氣直潛下海（台語音同「藏水」）的本領，雖然傳統漁作逐漸沒落，但吳鳳嬌仍熱愛海女工作，持續在潮間帶穿梭捕獲。

林麗美說，民眾聽到「海女」，通常會聯想到日本、韓國文化，但台灣早年也有，吳鳳嬌雖然年近7旬，但仍不時配合馬崗漁村的導覽行程，與遊客分享台灣寶貴的海女經驗，因此漁會也認定其是大眾值得尊敬的職人，本次獲獎實至名歸。

另外，從事貢寮鮑養殖的漁民蔡豐助也同樣獲獎，他飼養貢寮鮑近40個年頭，還擔任貢寮鮑產銷班幹部，實作經驗豐富，如今交班給返鄉的兒子，希望將貢寮鮑養殖經驗持續傳承。蔡豐助表示，飼養貢寮鮑過程中曾經歷九孔疫病，多虧政府、其餘養殖戶幫忙，使得產業逐漸復甦，近年他也獲得產銷履歷或生產條碼等認證，與量販店合作、推廣網路行銷，多角化經營，希望讓貢寮鮑在市場發光發熱。

漁業處表示，貢寮是新北市重要的漁業基地，盛產貢寮鮑及石花菜，也盛產鯖魚、炸彈魚、白帶魚等沿近海漁獲，市府近年也與漁會密切合作，推動漁港轉型，改善各項設施，希望打破漁港老舊的印象，吸引遊客前來嚐美食，並增進漁民收入。