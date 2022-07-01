郝龍斌批大巨蛋打成弊案 柯文哲反駁「哪裡有」

成功高中百年校慶，前台北市長郝龍斌前腳剛走，台北市長柯文哲就現身，而郝龍斌也針對大巨蛋議題開嗆，柯執政8年把大巨蛋打成弊案，還縱容遠雄，對此，柯則回應，「哎～哪裡有弊案啦！」

郝龍斌1日出席成功高中百年校慶時表示，柯文哲當初把大巨蛋打成弊案，還我清白，但柯執政8年，現在快變他的弊案，看這次跟遠雄議約，當初巨蛋非法停工，材料上漲，通膨下原本要260億，現在變360億。他也批評，2020年議約計畫書中，遠雄準備要申請國賠 ，柯文哲卻縱容遠雄，拿全國納稅錢賠遠雄，這是不對的。

郝龍斌怒批，當初建大巨蛋主要給職棒作比賽場地，現在和遠雄議約過程，大巨蛋沒有要打職棒，這不是圖利廠商、縱容廠商嗎？此外，2020年的議約書中，台北市政府在報告中竟談通貨膨脹、俄烏戰爭，所以要給遠雄額外給好處，但2020年哪來的這些事！

郝龍斌指出，大巨蛋原本應在2016年完工，2017年成為世大運比賽表演場地，當初為何延誤，就是柯文哲非法停工，柯在質疑別人前應先反省自己，他也表示，不只大巨蛋，柯文哲那5個案子，大家可檢視，有些本來不是弊案，經過柯執政8年反變弊案。對此後到的柯文哲受訪則表示，「哎～哪裡有弊案啦！」。