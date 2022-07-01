台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)以及台塑化(6505)預計將在7月初公布第二季財報，有鑑於烏俄戰爭導致塑化產業限縮供給，帶動產品利差季增，法人預估，台塑四寶第二季營業利益將季增、年減，只是，進入第三季，預計煉油將獨挑大樑，產品利差呈現季減，四寶合計營業利益將呈現季減、年減。

第二季因為烏俄戰爭導致塑化產業限縮供給，產品利差季增，第二季產業供給情勢較第一季轉趨緊俏，煉油、芳香烴利差季增，烯烴、衍生物利差皆季減，帶動塑化業者一貫化利差季增，原因包括在烏俄戰爭下，俄羅斯限縮柴油及VGO出口，限縮煉油、芳香烴、燒鹼供給；再者，大陸封城延長，拖累需求，還有就是因高油價墊高大陸煤化工供給、烏俄戰爭推升原油價格上漲，壓縮輕油裂解製程的利差空間；以及亞洲裂解廠普遍僅稼動70-90%，加上歲修及意外停工衝擊乙烯供給7.8%，加上裂解廠投放暫時放緩，惟仍難扭轉烯烴供給轉鬆的情勢。

有鑑於產業利差擴大、而原油價格漲幅收斂，業者庫存利益季減，加上燃煤成本上漲，拖累公用事業業務虧損，法人預估，台塑四寶第二季營業利益將季增、年減。

展望第三季，法人表示，預計煉油將獨挑大樑，產品利差呈現季減，由於第三季產業供給將轉鬆，多數產品利差將季減，拖累塑化業者一貫化利差季減，主要考烏俄戰爭持續限縮煉油供給，而東亞裂解廠延續70-90%的低稼動率，而歲修預計衝擊乙烯供給2%；再者，大陸裂解廠投放，使得高油價持續壓縮輕油裂解製程的利差空間，不僅如此，大環境總體需求放緩。也因此，預估台塑四寶第三季合計營業利益將呈現季減、年減。

另外，第三季台塑四寶也將認列業外股利收入，預計將貢獻合計稅後淨利達33%。