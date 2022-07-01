由於隔夜美股表現不佳，日股1日也受到不良的影響。早盤結束時，日經指數收跌26,159.53點，跌233.51點或0.88%，目前周線跌約1.2%。東證收1,857.49點，跌13.33點或0.71%，周線現在也跌0.5%左右。

IwaiCosmo證券認為，市場悲觀氣氛濃厚，美國經濟成長前景堪慮。另外，日本政府1日也公布，東京6月核心CPI(消費者物價指數)年增2.1%，漲幅創7年最大，代表住在首都圈的民眾，生計正受到物價大漲壓力。

大型類股疲弱，迅銷下跌2.12%，東京威力科創也跌3.52%。

消息傳出，俄羅斯欲重新拿回薩哈林2號油田主導權。因此油田是由三菱商事、三井物產，再加上殼牌石油共持有約一半股份。在公司權益受損下，三菱商事以及三井物產都大跌超過5%。

另外，受到日本疫情似有升溫趨勢，旅遊相關類股走軟，航空以及鐵路產業一度分別下跌1.74%以及0.45%。

相反地，百貨公司卻逆勢上漲。由於最新季報中，獲利虧轉盈，高島屋飆漲9.77%，J.Front Retailing也漲3.28%。