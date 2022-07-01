土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天告訴瑞典和芬蘭，如果兩國無法與土耳其達成新的加盟協議，那麼他仍然可以阻止兩國加入北大西洋公約組織（NATO）。

法新社報導，以美國為首的北約在峰會上正式邀請瑞典和芬蘭加入這個由30國組成的集團，而艾爾段在峰會結束時發出直截了當的警告。

在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下，瑞典和芬蘭放棄過往在軍事上不結盟的立場，宣布加入北約的計畫。

兩國的計畫原本有望迅速獲得批准，但艾爾段5月提出關切，指控兩國為非法庫德族武裝分子提供避風港，助長「恐怖主義」。

艾爾段也要求兩國取消因2019年土耳其軍事入侵敘利亞而實施的武器禁運。

3國6月28日在北約峰會周邊會議上簽署10點備忘錄，似乎解決了艾爾段的許多顧慮。

艾爾段放下反對意見，接著與美國總統拜登舉行一場熱絡的會議，美方隨後支持土耳其採購F-16戰機。

不過艾爾段在峰會結束之際舉行的臨時記者會上向媒體表示，這份備忘錄並不代表土耳其會自動批准兩國的北約成員國身分。新的北約入盟申請案必須經所有成員國同意及各國國會批准。

艾爾段提醒，瑞典和芬蘭未來的表現，將決定他是否會將兩國申請案轉交土耳其國會討論。他說：「如果他們履行職責，我們就轉交給國會，反之則免談。」

一名土耳其駐華府資深外交人士說，土耳其國會將從明天開始休會，因此批准程序最早可能從9月底開始，也可能要等到明年。

一名西方外交消息人士則在北約峰會的走廊上指責艾爾段的「勒索」行為。