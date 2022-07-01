壞特？te日前受邀擔任金曲音樂節表演嘉賓。（台視提供）

去年的金曲新人壞特？te今年金曲不缺席，除了受邀擔任上周金曲音樂節的表演嘉賓，明（2日）將以頒獎嘉賓身分出席金曲盛會，出道剛滿3年的她二度出席金曲盛會，有別於去年戰戰兢兢參與盛會的緊張感，打算這次以「追星」心情出席，壞特？te笑說：「這次終於可以好好地認真追星，如果有機會，想要去跟小S姐、 A-Lin姊、盧廣仲、林宥嘉打招呼跟合照。」頒發金曲新人獎的她私心看好誰得獎？壞特？te表示：「每一位入圍者都很厲害，預祝得獎者能好好地享受走到台上領獎那一剎那的榮耀。」

二次走金曲星光紅毯的壞特？te預告今年將以一個「微性感」的洋裝造型現身，屆時將小露香肩跟美背的她，因近期學衝浪讓健康小麥色膚色上身，由於擔心她變成「黑美人」不好上妝，公司早在金曲典禮前2個禮拜對她下「禁衝令」跟「禁曬令」，要她暫停衝浪避免曬黑，還叮嚀她做足保養功課；追問喜歡泡海水及追浪成就感的她有無因此而邂逅到衝浪帥哥？壞特？te笑回：「都很專心去學（衝浪），導致我眼前只有浪跟板子，反而沒有特別去注意（男生）。」

為了要美美地走金曲紅毯，壞特？te固定保持一周2次健身，更透過肢體訓練矯正駝背習慣，「邊看鏡子邊運動能矯正自己的體態，今年希望拍照時能改掉駝背習慣，穿起衣服來也才會好看。」此外，最近專注在肢體儀態調整的壞特？te還特別跟著師弟劉亮延一起學跳舞，藉由跳舞練習律動感，讓自己在台上表演時肢體不會那麼僵硬；至於新專輯目前進度？壞特？te透露大概60％，正在加緊趕工努力中，計畫9月先發單曲。