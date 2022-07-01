今天是香港回歸25周年，國民黨主席朱立倫中午在臉書表示，香港引以為傲的「人權、民主、自由、法治」等價值已逐漸黯淡，而當香港的自由不斷被緊縮、市民不斷出走，令人對香港的未來感到擔憂。

朱立倫說，願終有一日，人們不是紀念香港回歸任何政權，而是歡慶香港終於回歸自由。

朱立倫也指出，國民黨歡迎港人來台安居，為台灣社會注入一股新活力，也提醒蔡政府，應以行動援助願意來台的香港移民，而非找理由設下若干阻礙，讓嚮往民主台灣的港人失望。

朱立倫表示，在港版《國安法》通過後，香港民主受到嚴重打擊，無論體制內議會或街頭意見的表達都被封殺、媒體與個人的言論自由受限，香港人無法投票表達聲音，只好用腳投票、遠走異鄉。

朱立倫說，一個極權的、威權的政府，從來不可能延續多久，人民追求自由的心，也不可能永遠箝制；國民黨堅持捍衛中華民國與民主自由，也聲援香港的民主自由，以及人權與法治價值。