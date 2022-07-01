大陸疫情反覆，大陸民眾實質所得減少，購買空調的消費意願下降，造成大陸官方智慧家電下鄉政策失靈，連帶壓縮機大廠瑞智第二季營運旺季不旺。瑞智表示，今年營運不再衝量，確保獲利成長。

瑞智主管指出，第二季向來是空調銷售旺季，今年上海等城市封城，影響運輸，大陸空調業者也不可能因天氣炎熱就派員安裝空調，第二季拉貨保守，瑞智6月出貨不到150萬台。

瑞智主管表示，大陸官方為刺激經濟，雖針對智慧家電，推出補貼政策，但大陸疫情反覆，導致大陸民眾收入減少，消費意願降低。從實際產業數據來看，內銷並未回升，需求不如原先預期，無法判斷大陸空調業者是否遞延至第三季拉貨。

瑞智指出，瑞智去年實際銷售2,026.01萬台，年增4.9％，創歷史新高，獲利遭原物料上漲侵蝕，不增反減。瑞智今年內部銷售台數訂為1,700～1,800萬台，雖比去年少，但確保毛利政策奏效，第一季銷售、合併營收雖比去年同期下滑，EPS從去年0.27元增至0.29元。