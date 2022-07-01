北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會通過新版「戰略概念」，首度將中國議題列入，並以大篇幅提及中國對北約利益、安全及價值的系統性挑戰（systemic challenge）。民進黨立委羅致政指出，北約是軍事組織，而中國帶給北約與歐洲的挑戰並非直接軍事挑戰，我們不能天真期待北約能在印太安全架構扮演重要角色。

國策研究院今天舉辦「北約峰會與印太安全架構」座談會。羅致政表示，即管面對中國系統性挑戰，但很遺憾的是北約至今還是沒有提出總體且一致性的應對戰略。北約最關心的還是俄羅斯，俄羅斯是明顯威脅，而中國只是挑戰，北約還是把中國放在對俄政策之下的因素。

羅致政認為，北約受限於軍事組織的特性，手上就只有軍事工具，然而中國帶給北約與歐洲國家的又不是直接軍事挑戰，應對自然受限，然而經濟工具或是政治外交工具不是北約能發揮的領域。

羅致政說，北約雖然認知到中國是要處理的重要議題，可是北約內部有30個國家，大家都有不同看法，有些比較衝、有些比較保守、有些採取迴避，北約要找出共同看法與主張還

需要時間與外交努力。

羅致政強調，印太安全架構的核心第一線絕對是印太國家，尤其是日本、韓國、台灣、東南亞國家，北約再怎麼說也都是在第二線之後的角色。

國策研究院執行長郭育仁也說，包括台灣在內的民主國家對北約峰會與Ｇ7峰會包有相當高的期待，但顯然沒有達到預期的成果。中國奉行權力主義與實力主義掛帥的趨勢不會改變，接下來就要看民主國家怎麼集體反應中國片面改變現狀的行為。