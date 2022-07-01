台南市體育局今天正式揭牌運作，市長黃偉哲與體育局長陳良乾合影。(曹婷婷攝)

台南市體育局今天正式揭牌運作，體育局成員合體拍照。(曹婷婷攝)

台南市體育局今天揭牌，場面熱鬧。(曹婷婷攝)

在台南市體育界長年聲聲喚之下，台南市體育局今天正式揭牌成立，市長黃偉哲說，體育局成立無疑為台南體育界打入強心針；體育局長陳良乾強調，未來將雙主軸推展競技體育及全民體育，目標是明年台南全運會成績超越以往。

台南市體育局今天揭牌儀式場面盛大，包括來自全台的體育界人士、台南市體育總會、2020東京奧運舉重選手方莞靈等菁英選手到場，以及關心體育發展的立委林宜瑾及市議員也來見證歷史性一刻，黃偉哲當場打趣「比參加我就職典禮的人還多」。

陳良乾表示，接任局長首要任務是7月底即將舉辦U12世界少棒賽，一定會用心辦好，尤其，明年全運會成績提升更要超越過去，同時也要推展全民運動及優質化台南市運動場館，以及引進國外優秀的教練與選手，也要把台南好的選手帶到國際比賽。

黃偉哲說，從他就任市長以來，成立體育局的聲音就一直沒停過，終於在他任內第4年成立了，因此，今天成立體育局不僅回應各界翹首期盼，更代表台南全力推動體育發展的決心。

他期許，借重體育局長陳良乾豐沛的體育專業及經驗，強化體育行政專業量能，厚植台南競技實力，也打造市民更多元友善的運動環境，為台南市的體育創造新格局。

黃偉哲提到，明年台南要主辦全國運動會，希望體育界大團結，把運動賽事辦好，讓全台各地選手能留下深刻、正面印象，也期待在新任局長陳良乾帶領下，能為台南體育界開啟新頁。