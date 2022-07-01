不少人想創業，但當老闆並不容易，通常會成功的人，須具備敢衝、業務能力強、心思細膩等能力，而有些人與生俱來這些特質，天生就是做老闆的料。占星家貝瑞（Linda Berry）日前在網站《Best Life》分享最有能力當老闆的星座前6名，他們個性很霸道，在群體中經常指揮他人如何做事，雖然讓別人感到有些厭煩，但他們確實有能力帶領團隊成功。

第6名、雙子座

雙子座腦筋靈活，非常有想法，但他們知道在群體合作中，大家的意見都很重要，因此在提出意見時，他們會參考別人的想法，而非堅持己見，並組織成主要方向，以此提高眾人的共識，這也是他們厲害的地方，而且雙子座適應力強又機靈，在團體中占有非常重要的角色，不過在進行工作項目時，他們有時會用嘲諷的方式指揮他人，讓別人對他們又愛又恨。

第5名、金牛座

金牛座個性固執，做事時的專注力強，也是他們成功的關鍵，而且金牛座很關心金錢、物質及資源，所以一直嚮往擁有主導地位，對於金牛座而言，這些權力象徵力量與穩定性，讓他們生活更有保障，不過金牛座討厭改變，雖然他們有能力當老闆，帶領公司邁向成功，不過一旦事業穩定後，他們幾乎就不太願意做改變，進步的空間也會跟著縮小。

第4名、天蠍座

天蠍座一旦遇到挑戰時，他們就會變得很有幹勁，將愛視為力量的他們，成為老闆後，對員工都非常好，不過他們控制慾也很強，喜歡用保守秘密的方式來控制其他人，對於員工也是如此，這使他們在領導一間公司時，甚至會表現的有些獨裁，覺得事情少了自己的控制，恐怕會變得很糟，建議他們應適時放手讓底下人做事。

第3名、獅子座

獅子座個性霸道，而且做事直來直往，不喜歡在背後搞小動作，在他們心中，絕對沒有「半途而廢」這4個字，只要下決心做一件事，他們就一定會做到好，這也是他們能成功創業的關鍵，而且總喜歡成為焦點，自大的個性使他們變得更強大，但有時鋒芒太露可能會招他人妒忌或厭惡，因此還是要適時收斂一點。

第2名、牡羊座

牡羊座喜歡與人競爭，並享受獲勝的感覺，以此壓倒周圍的人，他們就像神話中的公羊，只要下定決心比賽就絕不會退出，一定會戰到最後，尤其是遇到爭搶權力的狀況時更加明顯，而且他們知道如何利用自身侵略性的優勢取勝，以創業為例，若是需要找合作夥伴，他們就會從家人或朋友下手，不斷說服對方，直到他們順從為止。

第1名、摩羯座

摩羯座無論做什麼事，都會想辦法做到最好，而且不會接受否定的答案，若成為老闆，他們一定要做出成績，如果是去參加派對，他們也要成為最時髦的人，此外，摩羯座是戰略天才，他們對事業雄心勃勃，一定會想辦法把資源握在手中，做事方式非常聰明，只要有想法後，他們就不會改變，甚至會想辦法讓其他人也支持他們的做法。