建大(2106)今天分別和深圳房地產開發商佳兆業城市更新集團（深圳）（佳兆業）以及其全資擁有的子公司深圳市耀業園置業發展有限公司（耀業園）分別簽署「建泰城市更新項目合作協議書部分解除協議」以及「深圳市龍華區大浪街道建泰城市更新項目搬遷補償安置協議解除協議」，雙方同意解除原簽訂對於建泰城市更新項目第一期的開發合作協議，並保留二期繼續合作的機會。

建大表示，在保障建大原有的權益以及不增加建大責任的基礎上，和深圳市和居置業有限公司（稱和居）簽署「建泰一期城市更新項目合作協議書」以及「深圳市龍華區大浪街道建泰城市更新項目搬遷補償安置協議」，雙方同意由和居公司以原物業分配比率承接此開發案，並承諾儘快啟動該項目的開發建設工作，取得竣工驗收備案文件並辦理物業交付手續。

和居公司是龍華人才安居公司（安居）全資擁有的有的子公司，安居公司是深圳市龍華區的一家國營事業，擁有多年的物業開發經驗，成立以來一共建設公共住房16841套，占全區的1/3以上。