國內新車銷售市場逐漸擺脫疫情干擾，根據監理所資料，6月新車領牌總數為3.26萬輛，月增5.5％，加上去年6月處於疫情三級警戒最高峰，車市基期偏低下，導致今年6月銷量年增率高達16.8％。累計今年前6個月新車總銷量為20.32萬輛、年減8.4％。

業者分析，隨本土疫情降溫，6月中起店頭來客出現回籠跡象，帶動買氣；不過6月下旬起，買氣又出現降溫跡象，研判與台股連日大跌、通膨疑慮、電價調漲等因素影響，讓民眾出現暫緩購車的情況，讓業者憂心將影響7月以後市場表現。

此外，支撐6月車市復甦的因素，還有進口車大量到港交車。繼今年5月特斯拉大舉交車1,600餘輛，支撐該月總市場免於跌破3萬輛大關後，6月換BMW扮英雄，單月大舉交車2,191輛，不僅一舉躍升單月進口品牌銷售冠軍、總市場前三強，更突破BMW自己在今年4月寫下的2,165輛的單月最高交車成績。

6月各主流車商銷售表現依序為：和泰豐田1.02萬輛、中華三菱3,416輛、汎德寶馬（BMW）2,191輛、福特六和2,131輛、台灣本田2,082輛、台灣賓士1,662輛、裕隆日產1,631輛、三陽現代932輛。