因應貿易與科技發展趨勢，世界關務組織（WCO）發布國際商品統一分類制度之2022年版進口稅則（HS 2022），是至今最大的稅則號別變動之一，並完全取代2017年的版本。

安永聯合會計師事務所舉辦網路研討會，除了探討HS 2022主要變動、進口稅則分類複雜性，以及各企業應如何因應HS 2022造成影響，另外分享美國近期關務議題，包含今年1月修改美國海關進口稅則、美國對於中國原產特定產品加徵懲罰性關稅的301條款最新發展情況。

安永美國國際貿易間接稅稅務服務經理Mary Cheng表示，美國已實施4年之301條款針對中國原產的四個清單特定產品加徵懲罰性關稅，各清單陸續最早在7月6日到期，美國貿易代表處（USTR）目前正在審核是否延續或廢除，若有美國國內相關企業提出繼續課徵懲罰性關稅之請求，則USTR將有可能宣布繼續實施301條款。另，USTR將延長免除相關產品（如醫療相關產品和設備）之301條款懲罰性關稅課徵至11月30日。

HS2022修訂的廣泛變化和演變範圍，對不同行業造成的影響不一。安永聯合會計師事務所間接稅稅務服務執業會計師吳雅君指出，為避免供應鏈中斷，進口企業應檢視自己的產品是否有受HS2022更新而影響，並開始更新進口資料以避免後續更正和處罰。

第一步，進口企業可以查看與進口國海關確認是否已經採用HS 2022版的稅則稅號，並同時可以檢視WCO相關表1（Correlation Table 1），確認產品的稅則號別是否有改變，接著應檢視相關的所有章節註釋及解釋性註釋，關注各進口國實施新版HS2022稅則稅號的時間表及細節內容，未來進口時使用正確的稅則號別。

另外從營運角度來看，貿易企業應考慮審查其貿易管理軟體，以及ERP系統的更新是否反映新的稅則號別，以確認ERP系統包含了新的稅則號別、各進口國不同的稅則號及進出口管制的新規範，建議ERP系統應包括新的章註。

同時貿易企業應通知相關的供應商、客戶和報關行進行討論相關修正與改變。最後，公司應考慮稅則號別變化對與其他貿易合規有關的影響，例如反傾銷稅、自由貿易協定的利用和其他政府機構規範，因為這些規範可能與產品及其相應的稅則號別相關。當進口地為美國時，貿易企業將需要考慮美國301條款對原產於中國的特定產品徵收的懲罰性關稅，在HS2022影響下，美國海關也將修正美國進口稅則號別，也呼籲企業多加留意301清單是否有改變。