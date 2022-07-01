日圓跌跌不休，財信傳媒董事長謝金河以「歴史的轉折，常在大家不知不覺間！」為題在臉書發文指出，日圓昨觸及137的25年最低紀錄，而這次日圓貶值，從經濟基本面來看，這是日本的崩壞，但從另一個角度來看，這也可能是日本置之死地重生的轉捩點。

謝金河指出，對多數民眾來說，日圓貶、台幣變大了，過去去日本，拿一萬台幣大約換到2萬多日圓，昨天可以兌換約4.5萬元，幾乎多了一倍，很多人恨不得趕快糾團到日本去旅遊。

謝金河進一步表示，日圓不斷下跌，多數經濟學家都看壞日本的未來，其實，日本從1990年迄今已經蹲在地上30年了，這是失落的30年，他強調，二戰結束，日本是戰敗國，日圓兌美元是360兌1美元，到了2011年日本地震海嘯，日本慘到谷底，日圓居然升值到75.35兌1美元，「全世界沒有一個國家可以承受如此巨大的匯率升值」。

謝金河說，從另一個角度來看，日本經濟確實很有韌性，「這次日圓貶值，從經濟基本面來看，這是日本的崩壞，但從另一個角度來看，這也可能是日本置之死地重生的轉捩點。」

謝金河進一步指出，回顧1960年代的日本，1964年東京奧運會後，日本的家電、汽車、半導體、工具機等都領航全球，日本經濟規模急追美國，於是才有1985年的廣場協議，日圓開始走向漫長的升值道路，到了1989年泡沫吹破，日本進入失落的時代。

謝金河強調，人的一生中只要抓到一次大波浪，資產財富就會出現巨大變化，像90年代初期，作家邱永漢說大的大時代來臨，而這一次，又遇到歷史大轉折，日圓貶值，有人看到日本經濟沉淪，也有人看到日本大機會，其實每一次大變化的轉折，大多數人都不知不覺。