阿富汗東部6月22日發生強烈地震，造成重大人員傷亡與災情，中華民國政府翌日宣布捐贈100萬美元協助賑濟阿國災民。為能即時救助災民，發揚「台灣能協助」的人道關懷精神，並經過評估需求後，我國政府決定與在阿富汗有長年實際執行經驗，且具國際公信力的非政府慈善組織「土耳其紅新月會」（Turkish Red Crescent）合作。

我國駐土耳其代表處已與「土耳其紅新月會」簽署合作協議，由我國捐贈100萬美元，與該組織合作共同賑濟阿富汗災民並協助災區重建；首批包含食物及醫療用品等緊急民生物資已於第一時間送達災區發放予受災戶，該組織並將繼續運用我國捐款修建因地震毀損的學校及房舍，協助災後復原。

阿富汗東南部城市霍斯特（Khost）於6月22日發生芮氏規模6.1強震，造成至少1150人罹難、3000人受傷，災區全毀房屋超過2000戶，是阿富汗近20年來最嚴重的地震。

外交部表示，鑒於救災不分國界，台灣是第一波響應國際社會呼籲、立即向阿富汗施予援手的國家之一，藉此拋磚引玉，提升國際良善力量的正向循環，誠盼阿富汗災區重建工作進展順利，災民均能儘快安返家園。