2023年世界盃資格賽第三階段在澳洲登場，中華男籃隊1日下午3點10分將面對中國大陸隊，沒想到賽前再次傳出球員確診消息，林正、王子綱2人先後快篩陽性，確定本階段資格賽無法代表中華隊出賽。

林正昨日在當地出現身體不適症狀，隨即進行快篩檢測呈現陽性，代表隊也立即與FIBA大會醫療官員通報，並再次進行檢測COVID-19結果仍呈現陽性確診。

王子綱則是在今日快篩呈現陽性，兩人目前已按照大會規定留在飯店房間自主隔離並獲得妥善照顧中，中華隊其餘隊職員快篩結果均為陰性，接下來每天將進行全隊快篩，確保教練球員能在健康的狀態下出賽。

本次率隊參賽的中華籃協秘書長李雲翔在得知球員確診後，立即聯繫我國駐墨爾本辦事處提供相關支援，給予中華隊最大的協助，讓教練及球員們能夠專心備戰接下來的賽事。

今天賽事的12位出賽球員名單依大會規定須在前一天提交，名單內的林正、王子綱今日無法出賽後，僅有10位球員在今日下午3點10分迎戰中國大陸隊。