今年北市選舉將演變為「三腳督」局面，國民黨台北市長參選人蔣萬安、綠營則傳提名衛福部長陳時中，加上台北市副市長黃珊珊，郝龍斌分析，柯文哲績效跟黃珊珊支持度有關，黃珊珊不願用民眾黨參選，是因柯文哲績效不會替她選舉加分。

郝龍斌1日出席成功高中百年校慶時分析，黃珊珊不願用民眾黨參選，就是想藍綠通吃，柯文哲績效跟黃珊珊支持度有關，黃珊珊不願用民眾黨參選，也是因柯文哲績效不會替她選舉加分，未來施政績效絕對是黃珊珊選舉的負擔。

郝龍斌指出，陳時中做為疫情總指揮，2020年缺口罩，2021年缺疫苗，到2022年現在沒有快篩試劑，「他講超前部署是超慢部署」，要什麼沒什麼。

郝龍斌也批，民進黨美化防疫績效，說疫情穩定，每天公布死亡人數 超過百名，確診幾萬人，這哪是疫情穩定？而且為了選舉不顧疫情，把政黨之私、個人的利益放在民眾苦痛上，相信台北市民看得很清楚，這也是陳時中民調急速下滑的因素。

對媒體詢問綠營想要「拉黃打蔣」，反讓黃珊珊吸到綠票，陳時中站出來可能也只是第三名，恐會有「棄陳保黃」情況，對此，郝龍斌說明，黃珊珊想藍綠通吃，可是在藍軍拉選票有限，她積極拉綠的選票，綠的基本盤為35％，但當三人就定位，陳時中民調會回來，黃珊珊要拉這部分有困難。