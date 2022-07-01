一名女網友與男友遠距離戀愛1年多，近日發覺倆人之間少了激情，本想透過開房間重燃愛火，結果卻讓她意外發現男友偷吃。原PO說，男友洗澡的時候，有個特殊名稱的人傳訊息給男友，讓她一看第六感雷達就狂響，點進去偷看內容後，緊接著就發現男友竟然隱藏了一整個iPhone的主畫面，而該畫面上竟載了23款不同的交友軟體，引起網友討論，不少人驚呼，畫面還可以隱藏，真的長知識了。

一名女網友昨在Dcard上發文表示，他和男友都還是大學生，倆人分隔兩地談起遠距離戀愛，至今已經在一起1年多，最近發現彼此之間少了激情，以前出去玩都是牽手、擁抱、回房間展開激情夜晚；現在卻變成牽手、回房間，然後各自玩手機。

眼看著七夕情人節快到了，女網友在台中訂了飯店想給男友驚喜，本來打算趁著對方洗澡換上性感睡衣，來個制服的誘惑。沒想到男友洗澡的時候，突然有個名稱是熊圖案的人傳訊息過來，而女人的第六感就是這麼妙不可言，她偷看了男友手機後發現，對方竟然偷隱藏了整頁iPhone的主畫面，而被隱藏的畫面中滿滿都是交友軟體。

男友偷吃靠1招隱藏手機畫面。（圖／翻攝自Dcard）

女網友透露，東窗事發後，已經過了一周，男友不停糾纏保證不會再犯，但她認為劈腿不是0次就是無限次，所以就果斷分手了。不少網友看了驚呼，男友也太會玩了，好可怕，好險原PO腦袋很清醒，果斷分手是對的，下一任會更好。「下載這麼多個，他回得完嗎」、「分的好，渣男別留著過年」。

也有網友歪樓求神人教學，「我都不知道原來iphone可以隱藏主畫面，我是原始人吧」、「好奇隱藏怎麼用？」對此，有內行人透露，打開iPhone到主畫面，只要長按頁面下方的點點，就會跳出所有的主畫面，這時候只要將原本的勾勾點掉，那手機就不會顯示那個頁面。