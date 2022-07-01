陸媒報導，大陸多家航空公司6月30日通知指出，自7月5日起，上調境內航線燃油附加費收取標準。其中，800公里（含）以下航段，每位旅客收取人民幣（下同）100元，而800公里以上航段，每位旅客收取200元。這是2月恢復徵收燃油附加費以來的第五次漲價，並且創下歷史新高。

受此消息影響，截至7月1日中午收盤，A股上市的航空股：東航、吉祥航空、國航分別下跌4.55％、3.11％、2.67％。旅遊股方面：西安旅游、西藏旅游、黃山旅游分別下跌9.91％、8.42％、7.57％。

第一財經報導，由於目前大陸境內航線的燃油附加費徵收，採取的是與航空煤油價格聯動機制。因此，燃油價格的變動直接影響航企徵收燃油附加費的標準。

大陸多家上市航空公司在其2021年業績預告中提到的虧損原因，就包括油價等剛性成本上升。至於2022年，多家航企也認為燃油價格很有可能維持高位。