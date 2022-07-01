建大（2106）1日分別和深圳房地產開發商-佳兆業城市更新集團（深圳）公司及其全資擁有子公司深圳市耀業園置業發展公司，分別簽署了「建泰城市更新項目合作協議書之部分解除協議」，及「深圳市龍華區大浪街道建泰城市更新項目搬遷補償安置協議之解除協議」。

雙方同意解除原簽訂對於建泰城市更新項目第一期的開發合作協議，並保留二期繼續合作的機會！

基於完全保障建大原有的權益，及不增加建大責任的基礎之上，建大和深圳市和居置業公司簽署「建泰一期城市更新項目合作協議書」，及「深圳市龍華區大浪街道建泰城市更新項目搬遷補償安置協議」，雙方同意由和居公司以原物業分配比率，承接此開發案，並承諾儘快啟動本項目的開發建設工作，取得竣工驗收備案文件，並辦理物業交付手續。

和居公司是龍華人才安居公司全資擁有的子公司。安居公司是深圳市龍華區的一家國營事業，擁有多年的物業開發經驗，成立以來共建設公共住房1萬6,841套，佔全區的三分之一以上。

建大為台灣的輪胎製造商，由創辦人楊金豹設立於1962年3月31日，主要產品為自行車內外胎、摩托車內外胎、ATV輪胎、農耕機和工業用車輪胎、卡車客車內外胎，及轎車、輕型卡車、拖車（trailer）、輪椅車、園藝車用的輻射層輪胎等。

佳兆業集團控股公司，成立於1999年，總部位於香港，2009年12月在香港聯交所成功上市，佳兆業集團旗下擁有20多家集團及專業公司，總資產近3,200億元人民幣，打造多家上市平台。

佳兆業集團業務已覆蓋粵港澳大灣區、京津冀協同發展區域、長江經濟帶等主要經濟區域，進駐全國超過50個重要城市，涵蓋綜合開發、城市更新、健康醫療、旅遊產業、文體科技、物業管理、航海運輸、商業運營、酒店運營、足球俱樂部，及國際教育等20多個產業領域。

至於深圳市龍華人才安居公司，是深圳市人才安居集團公司與龍華區委區政府合資成立的龍華區人才安居專營機構。成立於2017年1月24日，註冊資本為30億元人民幣，所屬行業為房地產業。一般經營項目為人才安居房項目的投融資、建設收購、租售管理和綜合服務；另在合法取得使用權土地，從事房地產開發經營、自有物業租賃，及物業管理等業務。