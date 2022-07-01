藝人歐陽靖和日籍老公小菅亮輔（RK）結婚後，未料遇到疫情分隔兩地，讓她獨自在台南拉拔兒子「新醬」長大，日前為美國墮胎權爭議發聲時，驚爆和丈夫「沒有任何感情成份存在」，稍早她再度發文坦言：「跟日籍丈夫在進行訴訟離婚」，婚姻關係引發外界關注。

歐陽靖表示曾想將自己定位在旅日社會觀察家，未料疫情爆發返台生育後，又跟日籍丈夫進行訴訟離婚，對於何時能再回到日本生活？她坦言：「遙遙無期」，再次提及與日籍老公的婚姻狀態，她表示目前已進入司法程序，加上國際訴訟流程複雜，對方又是公眾人物，因此不會發表任何關於對方的言論，只希望一切順利，兩人能夠「好聚好散」就好。

歐陽靖坦言跟日籍丈夫在進行訴訟離婚。(歐陽靖・裏東京生存記臉書)

此外，歐陽靖除了自嘲是不紅的星二代，更表示有著網路媒體霸凌受害者、重度憂鬱症倖存者及單親媽媽等多重身分，對於在社群網站分享故事卻被酸在賣慘 ，她倒是樂觀看待，強調自己的強大意志並非酸民能輕易擊倒，但若能讓比她慘的人因此得到力量，那一切誤會與謾罵都願意概括承受。

歐陽靖回憶起當初粉專受到關注，是談論跑步心路歷程的文章，接著便晉升為暢銷作家，她表示本可好好經營運動陽光路線的形象，活動代言可能就此接不完，但她認為使命是讓大眾關注陽光照射不到的社會黑暗面，因此決定跟新台幣作對，接著日本毒舌藝人有吉弘行的名言：「雖然我們看不到未來，但多少還是可以為了明天做準備。這也是我的人生哲學，且戰且走，繼續跑下去就對了」，希望藉此來勉勵自己。