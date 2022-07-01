擁有E級傲人上圍、甜美精緻臉蛋的網紅許薇安是國光女神之一，在IG擁有近130萬粉絲，更被封為電眼女神，也是人氣直播主，先前她發聲明駁斥私密片外流烏龍後，近日再度曬出自己穿比基尼的美照，可見她三點式泳裝上身，自嘲：「卡屁縫了啦」，粉絲則興奮回：「看完一早就精神抖擻，元氣滿滿比咖啡有效」。

許薇安先前上過《康熙來了》、《國光幫幫忙》等綜藝節目，今年3月加入直播平台成為最辣直播主之一，先前她在直播中透露遇到印象最深刻的事，是有網友突然告白要匯錢給她，說完就立刻「抖內」10萬台幣到她戶頭，讓許薇安受寵若驚，下秒便決定將錢退回給粉絲，更表示：「這筆錢我是不會收的，不是因為錢給多少來決定交朋友，希望是喜歡看我的直播、再來打賞送禮物給我肯定。」

許薇安人善心美，但關於她的流言蜚語也因人氣暴增而增加，先前有傳言稱她已婚生子，許薇安便親上火線回應自己未婚，也沒當過媽，後來傳出她穿低胸睡衣的私密片外流，她回應那本來是她打算當成粉絲的福利，沒想到提前曝光，「不會計較遭到外流，自己可是從地獄走過來的女人，天大的事情對我來說都是小事」。

之後許薇安的臉又被移花接木到不雅片上，她便透過律師澄清性愛影片中的主角非本人，揚言會為此提告，並不忘幽默說：「我只想說⋯真的很羨慕那個女生身材很好，也真的很感謝各位30公分的鄉民們，把身材這麼好的人認作是我」。而近日許薇安到飯店度假，接連曬出在泳池邊的辣照，照片雖美她又逗趣掀自己底說：「卡屁縫了」、「這個泳池我覺得可以～但我始終沒下去⋯因為太陽好大⋯」、「運動是一種享受～但我不愛運動⋯因為我不是那種貪圖享受的人」，引來粉絲笑說：「我也喜歡享受」、「真的是幹話」、「太強的卡撐（屁股）」、「這卡的剛剛好啊」。