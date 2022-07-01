據美國之音（VOA)報導，白宮國家安全委員會在6月30日就香港主權移交中華人民共和國25週年發表聲明。國安會發言人艾德麗安·沃森（Adrienne Watson）在聲明中批評中國破壞香港民主制度、施壓司法機構、扼殺學術和新聞自由，敦促中國政府履行國際義務，呼籲香港新任領導層尊重《基本法》所賦予香港人民的權利和自由。

以下是聲明全文：

7月1日是香港主權移交中華人民共和國25週年。這個日期原本設想的是《中英聯合聲明》中所承諾的香港自治50年的中間節點。然而，與其期待香港下一個25年的自治，我們卻目睹了香港民主制度遭到破壞，司法機構經受前所未有的壓力，學術、文化和新聞自由被扼殺，數十個公民社會組織和新聞機構被迫解散。這些行為破壞了基本自由和維護著全球穩定的基於規則的秩序。

今天是《國家安全法》實施兩週年，這部法律的強勢落實抹殺了香港任何有意義的政治反對力量，扼殺了異議。其結果是，如今幾乎所有香港支持民主的政治人士不是在獄中候審，就是在海外流亡。反對政府議程的非政府組織、工會團體和人權組織因擔心政府報復而被迫解散或離開。PRC對香港的政策也撼動了香港的機構、規則和制度，這些是對香港的國際信心的基礎——也是香港作為一個經濟中心的基石。

我們敦促PRC遵守其自願承擔的國際義務。在香港行政長官就職之前，我們重申香港領導層尊重香港人民受保護的權利和自由的重要性，這些權利和自由是《基本法》所賦予的。