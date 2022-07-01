藍營市議員批評，日前降下大雷雨後，青草湖面漂滿枯枝淤泥。（市議員林耕仁提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市日前降下大雷雨，雨後青草湖面漂滿枯枝淤泥，藍營市議員批評，市府才剛花1.6億元整治就失敗，根本「螺絲掉落滿地」。市府表示，已於上游環湖橋設置攔汙索，但因雨勢過大，大量雜物沖入湖內，隔天上午即全力排除湖面廢棄物，預計今日就會完成。

本周六「湖光島藝術節」即將在青草湖登場，但因6月29日傍晚，新竹市發生強降雨，時雨量達67毫米，原本清澈的青草湖一夜之間，湖面漂滿雜草與枯枝，頓時充斥混濁淤泥。

國民黨新竹市長候選人林耕仁質疑，為了湖光島藝術節，不久前市府才花1.6億元，整治青草湖周邊環境，怎會一場雨過後就原形畢露？黨團總召陳治雄也說，有人通報上游攔沙繩已斷，但市府似乎未積極處理。

市府城銷處表示，市府有在上游環湖橋附近設置攔汙索，但強大的水流仍將上游垃圾、竹子等沖入青草湖，降雨後隔天上午已立即啟動湖面清潔作業，全力排除湖面廢棄物，預計今天完成。

在水系分布上，青草湖為客雅溪的沈沙池，雨水夾帶泥沙會在此沈積，清水會再往下游流去，但上游客雅溪流域屬新竹縣轄管，豪大雨導致大量泥沙沖刷至青草湖。

工務處也說明，由於在客雅溪上游新竹縣水土保持未盡確實，青草湖每逢上游大雨，都會造成上游竹子、垃圾等廢棄物流入湖面，市府皆立即啟動清除作業，以維湖面整潔。